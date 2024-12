Triin selgitab, et oli reisibüroo probleemidest teadlik juba enne, kui ilmus uudis, et seltskond Eesti turiste on Keenia hotelli reisifirma tasumata jäänud arvete tõttu lõksu jäänud. Reisiajakirjanikuna oli tema kirjakasti potsatanud mitmeid kirju Kon Tiki klientidelt, kelle unistuste reisist oli saanud maapealne põrgu.