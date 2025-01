Martti ja Liina on paar, kelle julgus ja ettevõtlikkus on viinud nad põnevale teekonnale teispool Atlandi ookeani. Nad otsustasid jätta selja taha oma senise elu Eestis ja asuda uutele radadele USAs. Mida on elu Ameerikas neile õpetanud?