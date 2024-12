Menopaus kui uus algus: nõuanded, mis toetavad üleminekuiga

Menopaus on äratus, mis sunnib naisi oma keha kuulama. Naised sageli hoolitsevad kogu elu teiste eest, kuid nüüd on aeg enda eest hoolt kanda. Menopaus algab ametlikult 12 kuud pärast viimast menstruatsiooni ja toob kaasa mitmeid füüsilisi ja vaimseid muutusi. Nende hulgas on näiteks kuumahood, öine higistamine, unehäired, meeleolukõikumised, juuste hõrenemine või väljalangemine, kaalutõus, liigesevalu ja muutused seksuaaltervises.