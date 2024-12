Lugesin mõni aeg tagasi raamatut «​Ikigai». See teos ei keskendu niivõrd suhetele ja armastusele kui elu eesmärgile ja selle leidmisele. Minu arvates võib raamatust tuua paralleele kaaslase valimisega. Kaaslasega suhtesse minnes annad sa talle teada, et soovid temaga olla siin ilmas kuniks aega antud. Kaaslane on teadlik sellest, et just teda on valitud ning on teinud sarnase otsuse – see tähendab teineteisele pühendumist kõige lihtsamates sõnades. Tegemist ei ole mingi müstilise protsessiga, vaid evolutsiooni teel kaasa antud instinktidega. Öeldakse ju, et armumisel vallanduvad meie kehas keemilised reaktsioonid, mis ei ole otseselt seotud meie mõttetegevusega, see on see mingi sisemine teadmine, mis kaasa tuleb. Ja raamatu kontekstiga sidudes – armastus on samuti omaette filosoofia. See on tunne, mida me kõik tajume, väljendame ja võtame vastu erinevalt.