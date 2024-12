Paljud laste hirmud on küll irratsionaalsed, kuid need on osa nende kujutlusvõime rikkast maailmast, mida mõjutavad televiisor, raamatud, täiskasvanute jutud ja muu ümbritsev. Need hirmud võivad võtta kõige ootamatumaid vorme – näiteks uskumus, et sarimõrvar peidab end keldris ja ootab täiuslikku hetke, et rünnata. Vanemaks saades kasvavad inimesed neist hirmudest enamasti välja ja hiljem ajavad need isegi naerma, kuid lapsepõlves tundusid need ülimalt realistlikud. Kust need hirmud tulevad?