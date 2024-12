Jõulud on aeg, mil tuba täidab piparkookide lõhn, küünlavalgus loob hubase meeleolu ning perega veedetud hetked jäävad kõige sügavamalt meelde. See on aeg, mil meenutatakse lapsepõlvemälestusi, jagatakse lugusid, mis panevad silmad särama, ja saadakse aru, mis tegelikult elus loeb. Küsimusele, mis teeb jõulud eriliseks, vastasid tuntud Eesti inimesed – igaüks oma loo ja emotsioonidega.