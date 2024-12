Eesti ettevõtja ja visionäär Raivo Hein on tuntud kui mees, kes ei pelga suuri unistusi ega ambitsioonikaid projekte. Tema teod ja väljaütlemised võivad tunduda tihti provokatiivsetena, kuid tegelikult on mehe sõnul selle taga soov panna inimesi rohkem pingutama ja tegutsema.

Heina elu peegeldab inspireerivalt, kuidas ettevõtlus on kantud uudishimust, pühendumisest ja mõttest, et ära iial anna alla. Selles intervjuus avame ukse tema mõttemaailma, et saada aimu, mis teda inspireerib, kuidas ta väljakutseid ületab ja milliseid unistusi ta veel teostada plaanib.

See on selline iga, kus hakatakse natukene juba millestki aru saama. Oli näha, et ema annab raha ehk järelikult tema seda kuskilt saab. Sinna juurde tekkis teine teadmine, et kõik asjad maksavad. Järelikult on raha vaja ja kui teda on vaja, siis teoorias peaks ma kuskilt teda ka saama, aga selle jaoks peaksin ma midagi tegema. Palgatööle ma kooliajal minna ei saanud, selle tõttu mul peas sellised sähvatused käisidki.