Põllumajandus- ja toiduameti loomade heaolu spetsialisti Carol Laurimaa toel on sel aastal koera- ja kassivabrikutest päästetud üle 300 looma. Kaheksa aastat loomade päästmisega tegelenud Laurimaa avaldab, et ta on ka ise kunagi kutsikavabrikust pärit koera võtnud ning see kogemus sai kahjuks kurva lõpu.