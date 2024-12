Minu seekordne reisiseiklus algab juba enne reisi. Ekspruudi ehk nüüdseks juba praeguse abikaasa koer Hanna otsustab päev enne ärasõitu mu rahvusvahelised load täiesti ära süüa. See on tema teine hommikusöök. Õnneks sain uued load samal päeval kiirelt kätte. Ka teine koer Äpi pole kunagi mind varem niimoodi jõllitanud, silmagi pilgutamata vaatab 10 minutit järjest oma kurbade mersu-silmadega otsa. Loomaasjatundjad peaks teadma, et koerad tunnetavad asju ette, seega väike hirm kipub luude vahele, sest Pakistan pole just kõige turvalisem riik.