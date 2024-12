4 põhjust, miks kassid nii palju magavad

1. Tal on igav. Jah, tõepoolest - kui lemmikule tundub, et tal ei ole millegagi oma aega sisustada, võib ta otsustada, et magamine on just üks sobiv viis päev õhtusse saata. Kui kassil on igav, vajab ta järelikult rohkem tegevust kas toas või õues ning erinevaid mänguasju ja ronimispuid. Samuti oleks hea, kui saaksid iga päeva kassiga tegelemisele aega pühendada ja temaga mängida.

2. Ta säästab energiat. Kassid on teatavasti kiskjad ja on väga oluline, et nad saaksid end korralikult välja puhata. Jahipidamine teatavasti nõuab väga palju energiat.

3. Ta on stressis. Kassid magavad teatavasti väga palju, aga kui märkad, et kiisu on hakanud veelgi rohkem magama, siis võib midagi korrast ära olla. Magamine ja peitu pugemine võivad olla kassi jaoks viis, kuidas stressi, hirmu ja ärevusega paremini toime tulla. Neid märke, mis näitavad, et kassil on stress, on tegelikult üsna palju: söögiisu vähenemine, agressiivsus, pissimine väljaspool liivakasti, liigne lakkumine. Kui täheldad, et kass eelistab rohkem üksinda olla, kuigi varem oli ta väga sotsiaalne, siis võib-olla on toimumas midagi, mis kassi ärritab.

4. Ta tegelikult ei maga, vaid pikutab. Mõnikord võib jääda mulje, nagu kass justkui magaks, aga tegelikult pole ta sügavas unes. Kassi silmad võivad küll olla suletud, aga kui tema saba või kõrvad aeg-ajalt liiguvad, siis on ta tegelikult ärkvel.

