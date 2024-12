Säramine käib sel talvel aga sootuks teisiti kui varem. Kõik tänaseni kehtinud reeglid on kõrvale heidetud. Sa ei pea enam selleks, et sätendavat rüüd selga ajada ootama erilist juhtu, olema noor ega olema isegi mitte naine. Ka mehed võivad hiilata. Säramisest on saanud inimõigus. Aga kuidas seda teha nii, et saatvad pilgud sind paitaks, mitte ei puuriks? Siin on spikker!