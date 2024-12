MAROKO SEIKLUSED Riigis, kus naised on võimalikult kaetud, istusid nad nüüd kõik paljalt ümber minu

Kui on üks asi, mida islamist üle võtta, on see puhtuse väärtustamine. Moslemid palvetavad viis korda päevas ning pesevad alati enne Allahi poole pöördumist oma jalad, käed ja näo puhtaks. Reede on aga veel eriti püha päev, mil käiakse enne palvusele minekut hammamis ehk araabia saunas end korralikult puhtaks küürimas. Hammami külastus oli ka minu kohustuslike tegevuste nimekirjas kui oluline kohalik kultuurielamus, mida peab kogema.