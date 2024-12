Pilt on illustreeriv.

Jõulud on üks ütlemata kiire ja kulukas aeg, mis tuleb lihtsalt mingi nipiga üle elada. Kindlasti on igaühel välja kujunenud oma rutiin, või kui ei ole, siis küll see ajaga paika loksub. Täna räägimegi, kuidas jõuluaeg võimalikult valutult, seda ka rahakotile, läbida ning mitte kogu selle virr-varri tuules hulluks minna.