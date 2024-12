«Nii hullusti kui sel sügisel pole ma aastaid haige olnud!» See on kõige korduvam lause jõulumeeleolu keskel, mis sotsiaalmeedias silma jääb ning ärevaks muudab. Sel aastal on nii: viirus hakkab külge kergelt, kuid kulgeb ebatavaliselt raskelt. On küllaga põhjust teha kõik endast olenev, et haigestumist vältida. Siit saad nõu, kuidas seda teha.