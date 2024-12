Onsen on Jaapanis kui püha paik ja kultuuriikoon, mis omamoodi ka vaatamisväärsuseks. Jaapani kõige vanem onsen asub Shikoku saarel, kus elan hetkel ka mina. Ehime prefektuuris, Matsuyama linnas, on Dogo onsen, mis avas oma uksed 3000 aastat tagasi ja on mainitud Kojiki ja Manyoshu iidsetes tekstides. Dogo peahoone on kolmekorruseline lossilaadne puitehitis, mis on tunnistatud Jaapani oluliseks kultuuriväärtuseks.