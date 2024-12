Pass pole lihtsalt dokument, mis võimaldab meil üle piiri reisida. See on ka sümbol, mis kannab endas riigi identiteeti ja ajalugu. Väljaantud passi kujundus ja värv ei ole juhuslik valik – see peegeldab sageli riigi poliitilisi, geograafilisi ja kultuurilisi iseärasusi. Aga mida erinevad passi värvid tegelikult tähendavad? Saa sellest lugedes teada!