Aasta lõpp on aeg, mil paljud võtavad hetkeks aja maha, et mõelda möödunud aastale ja seada uusi eesmärke. Uusaastalubadused on saanud paljude jaoks justkui kohustuslikuks osaks pidustustest, kuid mitte kõik ei vaata sellele traditsioonile ühtemoodi. Mõne jaoks on need selge siht parema elu poole, teistele aga tühine formaalsus.