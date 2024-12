Perekond hakkas eriskummalisest asjast mööblit tegema: reaktsioonid on seinast seina – mõni lausa palvetab meie tegude eest!

Amber ja Ryan on ehe näide sellest, kuidas oma armastuse millegi vastu, saab teha tulutoovaks tööks.

Abielupaar muutis oma armastuse kõige tumeda ja sünge vastu edukaks äriks. Kes ütles, et kirstud on ainult surnutele? Amber ja Ryan Scheueri arvates on kirstu näol tegemist igati sobiliku ja praktilise mööbliesemega.