HEA ELU TEEJUHT Üksinda kodus

Lugeja kirjutab: «Kuidas toime tulla üksindusega jõulude ajal? Olen aastate jooksul proovinud mitmesuguseid soovitusi, näiteks helistada sõpradele või rääkida pereliikmetele sellest, kui üksildasena ma ennast keset seda jõulusaginat tunnen. Mõnikord on rääkimine tõepoolest aidanud – sõltuvalt sellest, kuidas kuulaja reageerib. Kui minust saadakse aru, siis üksindustunne tõepoolest taandub. Kui aga mulle vaadatakse vastu «rõõmsa» sisutühja pilguga ja öeldakse, et praegu on ju jõulud, ole aga sina ka rõõmus, siis teeb see enesetunde veel hullemaks.»