NÄDALA KODU Jõuluaja taimenippe

Jõuluaja pikkuseks on traditsiooniliselt olnud kahenädalane periood jõulupühadest kolmekuningapäevani. Tänapäeval tuuakse jõulupuu tuppa aga juba nädal-paar varem, jõulumeeleolu loovaid potitaimi saab soetada novembrist. Mida teha, et see ilu pühade lõpuni püsiks?