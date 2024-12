Ei, see ei ole hullumeelsus vaid puhas rõõm. Ühepäevane reis Helsingisse on nagu kiire amps dekoori ahvatleva tordi pealt – täis maitseid ja elamusi, mis jätavad pikaks ajaks magusa maitse suhu.

Meri ja laevad on ürgselt kutsuvad, ei saa salata. Kübeke aukartust ja romantikat on igas meresõidus ja praamile minekus, olgu see esimene, kolmekümnes või kahesaja viiekümne neljas. Suursugune laev ja eluküllane taevas kergitavad meeleolu vaat et pidulikuks veel enne, kui Tallinna siluett selja taga kaugenema hakkab.