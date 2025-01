Kui Eesti hall argipäev vajaks värsket energiaplahvatust, oleks Liisel Nelis selle elav kehastus. Ta on särtsakas ja kartmatu noor eestlanna, kelle seiklused ei jäta kedagi mitte kunagi külmaks. Samuti võib teda võrrelda kui Eesti oma Samantha Jonesiga – teate ju küll seda kelmikat naistegelast sarjast «Seks ja Linn», kes kompab piire, ütleb välja asju, mida teised julgevad võib olla ainult et mõelda, ja elab elu nagu üks tõeline hedonist.

Postimehe lugejad on juba ennegi saanud lugeda Liiseli mahlakatest seksi- ja suhtelugudest, kuid seekord saame temaga veelgi lähemalt tuttavaks ja vaatame sügavamale – kuidas iga päev püstijalakomöödiaga tegelev eestlanna veetis mõned aastad Ameerika Ühendriikides, õppides hinnatud teatriprogrammis ja avastades teistmoodi elukultuuri. Nagu ta ise ütleb: «Ameerikas elamine õpetas mulle midagi väärtuslikku: kuidas tantsida nooruse energia ja tõsiste kohustuste vahel.»

«Tead, Ameerika unistus on igaühe jaoks erinev,» muigab Liisel, meenutades päevi, mil ta elas elu, mida paljud harjunud vaid filmidest nägema. «Mõne jaoks tähendab see karjääri, teisele aga metsikuid seiklusi. Minu jaoks oli see... noh, kõik korraga.»