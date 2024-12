Ja ongi taskuhäälingu «Oma tuba, oma luba» neljas hooaeg läbi saanud. Kuid enne puhkusele minekut jutustame elukoha vahetamise võludest ja valudest. Kindlalt kõige rohkem on oma elu jooksul kolinud meie Triin, kes seda lausa vähemalt 14 korda teinud ning kelle sõnul on kõik need olnud äärmiselt ebamugavad kogemused. Madis toob välja üürikorteri vahetamisega seonduvad pinged ja hirmud ning tunnistab, et üürirattast väljumine oli üks suurimaid kergendusi tema elus. Kristina selgitab, et kolimisega avalduvad tema Tetrise oskused – tal pole mingit probleemi mahutada oma maine vara autopunni tagaistmele.