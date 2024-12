«Teistsugused, Joe, nad on lihtsalt teistsugused. Teine religioon, teine kultuur. Kas sa oled äkki mõelnud, et SINA oled nende jaoks ka imelik?» kirjutab eestlannast seljakotirändur Kärt Krautman, kelle seekordne seiklus viis ühelt parajalt veidralt kohtingult kohalikku värvikirevasse Maroko pulma.

Pärast nelja nädalat Marokos tunnen end piisavalt mugavalt, et avada üle pika aja kohtinguäpp ja natuke huvi pärast ringi vaadata. Tamraghti surfilinnakeses, kus ma hostelis töötan, on küll kenasid päevitunud-pleekinud noormehi vilksamisi näha, kuid enamik on reisil oma pruutidega. Olen truuks jäänud välismaa äpile Hinge, kus on üldiselt vähe sisukamat suhtlust pakkuvad tegelased kui tavapärases Tinderis. Alustan vestlust 26-aastase austraallasega, kes on samuti viimased kaks aastat mööda ilma ringi reisinud ning külastab esimest korda Marokot. Noormees – nimetagem teda Joeks – kutsub mind kõrvalkülla Taghazouti skatepark'i päikseloojangut vaatama. Noh, teeme siis ära.