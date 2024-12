Beatrice särab eredalt. Ta on kaotanud kaalu ja terve hulga aastaid ning sel on ka põhjus – kaunitar on taas armunud. Napilt nädal tagasi abiellus Beatrice seitsmendat korda, seekord Rünno Mathieseniga. «See oli väga romantiline – kahekesi pimedas, tormis, küünlavalgel…» meenutab Beatrice.

«Kui on õige asi, siis ma tahan pühenduda,» sõnab Rünno. «Neid inimesi, kes on pikalt koos, aga abielluda ei julge, mina tõsiselt ei võta.»

​Beatrice ja Rünno on tajutavalt ühel lainel. Nad lõpetavad teineteise lauseid, jagavad omapärast huumorimeelt ning erakordset lähedust. Vestleme Beatricega pikemalt ning oma vaatenurga loole avab ka tema värske abikaasa Rünno. Nende kahe lugu on nii eriline ja laetud, et sellest saaks köitva stsenaariumi romantilisele filmile.

«Ta astus üle ukse ja nelja sekundiga sain aru – see on minu inimene,» jutustab Beatrice. «Äratundmine, et oleme paar - see juhtus juba kolmandal kohtumisel. Oli meeletu torm, ma kartsin et see viib katuse minema ja mida kõike! Ja seal me siis kahekesi olime – maal, tormilõksus, pimedas, küünlavalgel. Aga koos Rünnoga ma tundsin ennast väga turvaliselt. See oli väga vinge äratundmine.»

«No igasugu hirme oli, aga see, et tal on neid abielusid päris palju olnud, polnud üks neist,» jagab Rünno. «Eks hirm oli ikka, et saetakse mind siin seibideks. Ma arvan, et ta on Eestis üks kuulsamaid inimesi ja ka mujal maailmas on ta endale nime teinud. Üllatus oli see, et sain temaga nii lähedalt rääkida ja istusin temast vähem kui meetri kaugusel. See oli väga eriline tunne esimesest hetkest peale...»

Siin on kirglik armulugu nii Beatrice kui Rünno silmade läbi, mõlemad jagavad oma tundeid väga tuliselt, julgelt ja siiralt.