Üldiselt sisaldab punane vein rohkem vitamiine ja mineraalaineid ning on väga kõrge antioksüdantide sisaldusega. Samal ajal kui valges veinis on mõnevõrra vähem kaloreid, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Uuringud näitavad, et punast veini eelistavatel inimestel on keskmisest parem kolesteroolitase, valge veini austajatel on aga märgatavalt parem veresuhkru kontroll.