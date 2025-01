Aastalõpu kingilaviinile vajutas kurva pitseri see, et enamikul meist on majanduslikult raske. Kuid leidus siiski ka neid, kes said luksuslikult kalleid kinke. Niisiis – lõppegu see eesti meeste kritiseerimine! Vaata ise – nad on tähelepanelikud, romantilised ja helded ka rasketel aegadel.