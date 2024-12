PÕNEV Inglise teadlase 1925. aastal tehtud julged ennustused: enamik neist on tõeks saanud!

Pilt on illustreeriv.

Sada aastat tagasi, 1925. aastal, tegi teadlane ja leiutaja professor Archibald Montgomery Low tolle aja kohta ütlemata julgeid ennustusi tuleviku kohta. Mõningaid neist peeti toona pelgalt kujutlusvõimelisteks, kuid praeguseks on selgunud, et paljud tema ennustused on tõepoolest täide läinud.