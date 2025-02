Nii põllumajandus- ja toiduametile kui ka Eestimaa Loomakaitse Liidule laekub regulaarselt teateid loomasõpradelt, kes on mures DEPO poes müüdavate lemmikloomade elutingimuste pärast. Ka digiajakiri Lemmik sai mitu vihjet selle kohta, et müügil olevad papagoid ei tunne end seal sugugi hästi.

«Kuulsin lindude siristamist ja polnud kuidagi loogiline, et peaksin sellises massiivses ehituskaupluses linnuhääli kuulma,» meenutas ta. Piksar​i sõnul läks ta asja lähemalt vaatama, arvates, et mõni suurem lind on äkki kuidagi ustest sisse saanud ja poodi kinni jäänud, kuid avastas siis hoopis, et ühte nurka on paigutatud müügiks loomi ja linde.