Aleksandr Popov kolumnist

Aastaring on taaskord täis saanud! Ees ootab uus ja veelgi parem aasta. Nii me endale eelmisel õhtul pidulikult ju lubasime. Nüüd on ta käes. Ilutulestiku kõuekõmin kaigub veel kõrvus. Keelatud ju pole, seega sai aasta pauguga ära saadetud. Ka siis, kui oled stardipüstolist prii!

Mina ei anna enam uusaastalubadusi. Mitte, et ma neid varem riiulile pildusin nagu P. Diddy beebiõli. Aga see ei ole siiani mind elus paraku kuskile viinud. Kindlasti mitte sinna, kuhu ma oleksin lootnud. Aga ega see ei tähenda, et teised ei võiks edukamad olla!

Minu viimaste aastate trend on aastat ära saates evida lootust, et uuel aastal suudan ma oma seni tehtud vigu mitte korrata ja ehk tunda end vähem üksikuna. Aga see on selline suhteliselt iga-aastane asi. Lootus siis, mitte vigade kordamine või üksinduse vältimine.