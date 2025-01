Kui pöörame pilgud uue aasta poole, püsib meie entusiasm maailma avastamise vastu vankumatuna. ÜRO turismiagentuur ennustab, et 2025. aasta lõpus on reisimine jõudnud tagasi pandeemiaeelsele tasemele ja võib isegi ületada 2019. aasta näitajaid. Seda hoolimata jätkuvatest geopoliitilistest pingetest, majanduslikust ebakindlusest ja muutlikest ilmastikuoludest. Mis aga ootab meid ees?

Kuigi reisihuvi on taastunud, on taastumine olnud ebaühtlane. Mõned piirkonnad, nagu Austraalia ja Uus-Meremaa, avanesid Covid-19 järel aeglasemalt, samas kui lähemal asuvates populaarses sihtkohtades on turistide vool tagasi tulnud rekordilise kiirusega. Ületurismi probleem pole kuhugi kadunud, kuid seal, kus on tahtmine reisida, leidub alati ka võimalus. Kasvavat huvi paistab pälvivat ka madalhooaegadel ja nn õlahooajal reisimine, pakkudes lahendusi nii rahakotile kui ka rahvarohketele sihtkohtadele.