6 kassitõugu, kellel on kõige parem tervis ja pikem eluiga

Kuigi geneetika mängib lemmiklooma eluea pikkuse määramisel suurt rolli, on oluline kaal ka sellel, millised on sinu kassi toitumis- ja liikumisharjumused. Samuti on väga olulised regulaarne veterinaarkontroll, vaktsineerimine ja parasiiditõrje. Vähem oluline roll ei ole ka keskkonnal. Toakassid elavad tavaliselt kauem kui õuekassid, kuna nad on õnnetuste, kiskjate ja haiguste eest paremini kaitstud.

Samal ajal on mitmeid kassitõuge, kes paistavad silma väga pika keskmise eluea poolest.

1. Siiami kass

Keskmine eluiga: 15–20 aastat

Iseloom: seltsiv, häälekas ja kiinduv. See Taimaalt pärit kassitõug vajab rohkem tähelepanu ja mänguaega kui teised tõud. Veterinaarid hoiatavad, et neid võivad küll kimbutada hambaprobleemid ja hingamisteede haigused, aga kui need korralikult välja ravida, võib siiam elada kaua tervelt ja õnnelikult.

2. Ragdoll

Keskmine eluiga: 15–20 aastat

Iseloom: õrn, armastav ja rahulik. Need kassid on väga sotsiaalsed ja armastavad igasugu hea ja paremaga maiustada. Nad on ka keskmisest suuremat kasvu, mistõttu on väga oluline jälgida, et nad ei läheks ülekaaluliseks.

3. Savanni kass

Keskmine eluiga: 15–20 aastat