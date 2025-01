NÄDALA RETSEPTID Mis oleks, kui sööks nüüd suppi?

Oma esimese supi keetis retseptikogumiku taimetoit.ee eestvedaja ja hing Sandra Vungi juba siis, kui oli veel väga väike. Supp oli lihtne: sibul, küüslauk, porgand, kartul, vesi ja sool. «Mulle nii maitses,» meenutab ta ja lisab, et sama kooslus on praeguseni üks tema armastatumaid supipõhju, kui isutab lihtsa koduse keeduse järele.

«Sinna pole tingimata vaja valmispuljongit. Kui praed õlis sibula, küüslaugu ja porgandi kergelt läbi ning lisad paar loorberilehte ja vett, ongi maitsev kodune puljong valmis. Kui lasta köögiviljadel potis piisavalt kaua vaikselt podiseda, siis saavad kõik head maitsed supi sisse. Loorberil on aga supipõhja maitsestamisel oluline roll,» räägib Vungi. Kes aga eelistab leemeks ükskõik millist valmispuljongit, olgu see omakeedetud, kuubikust või kontsentraadist, öko või tavaline, sobib ka see.