MIDA KANDA KEVADEL 2025. aasta toob täiesti uue moeasja!

Kaks-ühes-asjad tavaliselt ei tööta, näiteks šampoon ja palsam koos jätab juuksed kuivaks ja takuseks. Aga moemaailm seda ei usu ja soovitab – kandke kõik seelikut ja pükse, mis on samuti kaks ühes. Ühendatud võivad need olla mitmeti, seelik võib katta püksid pooles ulatuses või lehvina purjena taga. Püksidki ei pruugi kandjat täies ulatuses katta. Moemaailm leiutab nähtusele ka uusi nimesid, aga meil siin Eestis on sõna «seelikpüksid» 80ndatest täiesti olemas – saab selle vahepeal veidi tolmu korjanud väljendi taas käiku lasta. Miks mitte uut vigurit proovida? Saad huvitava silueti, mis annab figuurile armu – täpset kehakuju ei saa selle moehookuspookuse sees keegi mõõta.