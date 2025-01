Aasta algus toob alati kaasa lugematuid soovitusi, kuhu uuel aastal reisida. Paljud nimekirjad on täis kohti, mis püüavad pakkuda midagi eksootilist, aga tihti pole selge, miks just need kohad eriliselt välja tuuakse. Selleks, et eristuda juhuslikust valikust ja turundustrikkidest, keskendume siinkohal sihtkohtadele, kus on toimunud märkimisväärsed muutused ligipääsetavuses või kus toimub 2025. aastal midagi erakordset.