Imetlusväärsete inimeste kohta on lihtne mõelda, et nad oleks justkui sündinud loomuliku enesekindlusega, mis on kättesaadav vaid väljavalitutele. Tegelikult peitub enesekindluse saladus aga milleski palju lihtsamas: seda omadust saab arendada, see pole kaasasündinud kingitus. Mõned tuntud naised võivad küll enesekindlusest pakatada, kuid nende lood näitavad, et see on sageli pühendumise, kogemuste ja sihikindla töö tulemus.