Jõulutuled on kustunud, uusaasta ilutulestik kauge mälestus ja külm talvepäev heidab halli varju kõigele, mis veel hiljuti tundus maagiline. Pühadejärgne aeg võib olla paljude jaoks raske – rõõmsate kohtumiste, kingituste ja sära asemel tuleb silmitsi seista igapäevase rutiini ja talveperioodi üksluisusega. See on aeg, mil paljud tunnevad end tühjana, väsinuna ja isegi masendununa, justkui kaoks koos pidustustega ka osa rõõmust.