Uus aasta, uued trendid! Umbes nii need trendiasjad käivad. Kuid selleks, et teha ruumi uuele, tuleb vanaga hüvasti jätta ning mis seal salata – trendide maailma olelusvõitlus on karm ning pikalt ei püsi keegi poodiumil. Viskame koos pilgu sisekujundusmaailma hitt-trendidele, millest sisekujundajad kui pidalitõbisest kaarega mööda hiilivad.

Teisel pool Atlandi ookeani New Yorgis arhitektuuri praktiseeriv Elizabeth Graziolo jäi hiljuti oma mõtetesse kinni. Ta oli siis üldsegi kahe Tartu suuruses Grand Rapidsi linna hotellis ning jäi vaatama selle fuajeed. «Vau! See on ju kõik üks ja see sama,» mõtles ta endamisi, lastes pilgul üle vastuvõturuumi libiseda. Hotelli sisu, täis valget puitu, messingust detaile ja sooje toone tundus talle kõik igavalt tuttav.

Rääkides disainiajakirjaga Elle Decor meenutab Graziolo, kuidas ta hakkas sel hetkel mõtlema, et ka tema on neid materjale oma projektides hiljuti kasutanud. «Istusin selles puhkeruumis, ootasin kuni oma tuppa saan ja mõtlesin, et pean oma meeskonnaga tõsiselt rääkima. Me peame olema ajast eest ja välja selgitama, mis on järgmine trend,» rääkis ta ajakirjale, kuidas talle sai selgeks, et on ajast maha jäänud.