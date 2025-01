Uus aasta, uued tuuled kodusisustuses! Kujundustrendid on pidevas muutuses –2025. aasta keskendub kodusisustuses soojusele, funktsionaalsusele ja suurematele emotsioonidele. Kui sa armastad oma kodu värskendada ja uut energiat tuua, siis need trendid võivad just sinu südame võita. Nii et pilk peale!

Maksimalism: elutuba kui kunstisaal

Selle aasta üks põnevamaid suundumusi on elutoa muutmine kohaks, mis meenutab kaasaegset kunstigaleriid. Ehkki minimalistlik stiil pole kuhugi kadunud, segatakse seda nüüd julgete kunstiliste elementidega. Suured, värvikad seinamaalid, graafilised vaibad ja skulpturaalsed valgustid on asjad, mis koguvad järjest rohkem populaarsust. Muidugi ei tasu unustada igasuguseid suuremaid ja väiksemaid, värvilisemaid ja vähem värvilisemaid disainielemente ning dekoratsioonielemente. Sisekujundajad julgustavad looma eklektilist ilmet, kus igal elemendil on isiklik lugu ja tähendus. Kui viimased aastad on minimalism väga teemas olnud, siis tundub, et inimesed on väsinud steriilsest «puhtusest» ja tahavad kärtsu-mürtsu! Seda võib kirjeldada ka kui «meeletut maksimalismi».