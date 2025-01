Reisimine ei tähenda pelgalt sihtkohti – terve teekond on seiklus omaette, ja majutuspaik, kus ööbid, võib olla selle seikluse kõige unikaalsem osa. Oleme koostanud nimekirja maailma kõige ägedamatest majutuskohtadest, mis pakuvad unustamatuid elamusi.

1. Jäähotell – Icehotel, Jukkasjärvi, Rootsi

Jukkasjärvi asub Rootsis Lapimaa piirkonnas, umbes 200 km Kirunast idas. See väike külake pakub lisaks maailmakuulsale jäähotellile ka tõelist põhjamaist võlu – siit leiad traditsioonilisi saami kultuuri kogemusi, põhjapõtradega sõitmise võimalusi ja virmaliste vaatlemise parimaid kohti. Maailma esimene ja suurim jääst ehitatud hotell võlub külastajaid Lapimaa maagias. Talvehooajal on iga tuba ainulaadne kunstiteos, mis on loodud jääskulptorite poolt. Suvekuudel saad nautida püsijääst rajatud kunstiekspositsiooni.