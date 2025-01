Šimpansid on laialdaselt tuntud oma probleemilahendamisoskuste poolest, samuti oskavad nad kasutada tööriistu ja on võimelised väga kiiresti õppima. Nad suudavad ka üles näidata empaatiat, mõista keerukaid sotsiaalseid struktuure ja teatud aspekte inimkeelest. Ameerika teadlased on šimpansitele selgeks õpetanud isegi viipekeele. Šimpans Washoe õppis selgeks üle 350 märgi ja õpetas mõned neist ka oma adopteeritud pojale selgeks.