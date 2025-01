Teadliku seksuaalsuse nõustaja Bibi Brzozka on aidanud tuhandetel paaridel intiimelu taas õitsele lüüa. Intervjuus digiajakirjale Naine avas ta seksuaalsuse saladusi ning jaga nõu, kuidas nii naised kui ka mehed saaksid naudinguid kogeda palju sügavamal tasandil, kui nad seni on harjunud.

Töötasin 15 aastat finantsvaldkonnas, elades enamuse sellest ajast New Yorgis. See oli nagu elu seriaalis «Seks ja linn». Mina olin nagu Carrie või Samantha – käisin sageli kohtingutel. Mu elus oli küll seksi, aga see oli väga pinnapealne ja võlts.