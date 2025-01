ARMASTUSE VÄRVID Mis värvi on armastus? See on täiesti teada!

Selle kevade moesõnum on külvata armastust! Seda on lihtsalt väga vajaka ning sellele vundamendile saab ehitada headust, ilu, rahu ja vabadust. Jah, see ongi peamine. Aga kuidas selleni jõuda, kui midagi on justkui puudu? Ei aita kisamine, nõudmine, palumine ega süüdistamine. Armastus algab andmisest – anna seda ise maailmale, heldelt ning omakasupüüdmatult, ja saad topelt tagasi.