AED HOBINA MITTE ORJUSENA Aiandussuunad aastal 2025

Aiapidamise ja toidukasvatamise traditsioon on pea sama vana kui inimkond. Sellegipoolest on selles valdkonnas toimunud viimastel aastatel suured muutused, mis on inimesi pannud ümber mõtestama aiapidamise põhimõtteid, esteetilisi kriteeriume ja ajakasutuse prioriteete. Alltoodud suundumused on tulnud selleks, et jääda, ning mõjutavad aiandust tänavugi.