Kujutage ette lennureisi, kus iga detail on üles ehitatud täieliku mugavuse ja luksuse ümber, kus pileti hind ei sisalda pelgalt punktist A punkti B jõudmist, vaid tõelist elamust. Kui olete kunagi unistanud kogemusest lennata maailma kõige kallimates lennukites, siis oleme siia kokku kogunud just need maailma kõige luksuslikumad lennureisid.

Need ei ole tavalised kommertslennud – need on taevased seiklused, kus privaatsed sviidid, gurmeetoidud, erakordne teenindus ja eksklusiivne luksus muudavad iga tunni samaväärseks viietärnihotellis viibimisega. Alates New Yorgist Singapuri, Dubaisse ja kaugemalegi, need lennud on kohandatud neile, kelle jaoks kõrge hind ei tähenda mitte midagi.