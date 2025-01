«Lapsed õpivad kõike sinu pealt – ole ise eeskuju! Kui sa ise ka diivanil istud ja oled samal ajal telefonis, siis on ka oma lapsele väga raske selgeks teha, et tema peab õue mängima minema. Ka mina ja Heiki käime oma lastel trennides kaasas ja nemad meie omades. Kui viia laps välja, siis tee ka ise neid tegevusi koos temaga kaasa!» soovitab armastatud treener Egle Nabi.

Iga uus aasta toob endaga lubaduste laviini: rohkem trenni, tervislikum toitumine ja uus, parem mina. Kuid statistika ja kogemused näitavad, et paljude entusiasm ja motivatsioon kaovad kiiremini kui lumised ilmad veebruaris. «Liiga ambitsioonikas plaan on tihti põhjus, miks inimesed väsivad ja annavad alla. Näiteks seitse trenni nädalas, kui pole varem üldse treenitud, on pigem retsept läbipõlemiseks,» sõnab tunnustatud treener Egle Nabi, kelle Fitbody programm on aidanud tuhandeid naisi.