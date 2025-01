OOTAMATU Vigastatud tänavakass leidis loomakliinikust endale uue perenaise

Pilt on illustreeriv.

Päev, mil tänavakassil õnnestub lõpuks soe ja armastav kodu leida, on selle loomakese elus kahtlemata üks helgemaid. Digiajakiri Lemmik pöördus lugejate poole, kes on kodu pakkunud just mõnele sellisele loomale. Oma lugu jagas Marika, kes kohtus oma tulevase lemmikuga ootamatult keset tööpäeva.