Olen juba eelnevates klaviatuurikarjatustes korduvalt maininud, et minu jaoks on raamatud palju rohkemat kui pelgalt pääsetee kohati lainetena üle pea löövast argielu räpasest valulikkusest. Nad on hingehaavade palsam. Huvivaldkondade koondumise kiirtee. Ajaviite algatuste sulnid saatjad. Raamatud on minu jaoks kõike seda, mida ühel elus korduvalt ebaõnnestunud kolumatsil ei ole olnud õnne oma eluteel leida ...