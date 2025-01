Staarfotograaf Ardo Kaljuvee ja tema abikaasa Nele Dvorjaninov on saanud lapsevanemateks, alustades uut ja imekaunist peatükki oma elus. Ardo jagab südamlikult ja avameelselt, kuidas ta kohtus oma elu armastuse Nelega, mis on nende pikaajalise suhte saladus ning milliseid katsumusi ja rõõme on nende teekond lapsevanematena toonud.