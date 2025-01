TRENDIHOIATUS Aasta värv on palju enamat kui lihtsalt kaunis seinatoon

​Sisuliselt on see värv, mis toob kaasa tasakaalu, elegantsi ja rahu, olles samas mitmekülgne ja sobides erinevatesse interjööridesse. Kui sulle meeldib tumedamate toonide kasutamine, võib see olla suurepärane valik.

Sellel on sooja alatooniga varjund, mis muudab värvi meeldivalt mõnusaks ja rahulikuks valikuks, eriti interjöörides, kus on soov luua elegantne ja ühtne õhkkond. Nocturne sobib hästi koos teiste hallide, sinakate ja neutraalsete värvidega, luues tasakaalustatud ja elegantselt stiilse keskkonna.

N348 Nocturne meenutab öist taevast, kuid on palju enamat kui lihtsalt kaunis seinatoon. Foto: Tikkurila

Tikkurila N348 Nocturne on värv, mis on paljude sisekujundajate südamed kiiremini põksuma pannud, kogudes populaarsust tänu oma rafineeritud ja ajatule olemusele. Siin on mõned põhjused, miks see värv paljudele sisekujundajatele meeldib:

Elegants ja meelerahu

Nocturne on sügav, kuid mitte liiga tume toon, mis loob ruumidesse elegantse ja rahuliku õhkkonna. See on ideaalne valik neile, kes soovivad luua moodsat ja luksuslikku interjööri, mis ei oleks liiga heledates või kaootilistes toonides.

Paindlikkus ja mitmekülgsus

Kuigi see on võrdlemisi tume värv, sobib see väga hästi erinevate stiilidega, alates modernsest ja minimalistlikust kuni skandinaavialiku ja klassikalise disainini välja. Lisaks toimib Nocturne hästi erinevates ruumides, olgu see siis elutuba, magamistuba või isegi kodukohvik.

Toon tekitab lõpmatu sügavuse tunde. Foto: Tikkurila

Ühendab erinevaid elemente

Sisekujundajad hindavad värvi ka selle võime tõttu kombineerida ja tasakaalustada teisi toone ja disainielemente ruumis. Näiteks võib seda kasutada aktsentvärvina koos heledamate värvidega, nagu valge ja hall, luues kontrasti, mis ei mõjuks liiga tugevalt, ent mis tasakaalustaks ruumi.

Valguse mäng

Nocturne sobib hästi loomuliku valguse ja kunstliku valgustuse kombinatsiooniga. Kergelt sooja alatooniga lisab see värv interjöörile soojust ja hubasust, mis võib külmades, valgetes toonides ruumides luua tasakaalu.

Sametine sinine loob maagilise atmosfääri, millesse võib silmadega lausa ära uppuda. Foto: Tikkurila